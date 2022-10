La direzione strategica dell’Asl Napoli 3 Sud guidata dal direttore generale Giuseppe Russo ha ridisegnato la mappa dei punti prelievo sull’intero territorio aziendale.

Punti prelievo, ridisegnata la mappa dell’Asl Napoli 3 Sud

Un progetto di razionalizzazione e implementazione, fortemente voluto anche dal presidente della Regione Vincenzo De Luca, che è stato possibile portare a compimento grazie all’impegno dei direttori di distretto e degli ospedali che hanno saputo lavorare in sinergia con la direzione strategica.

“Si tratta – spiega il direttore generale Giuseppe Russo – di una vera svolta in positivo che migliora notevolmente l’offerta sanitaria per i cittadini. D’altronde si tratta di un servizio di grande importanza per tutti gli utenti”.