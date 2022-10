La Croce sul Monte Pendolo, sulla catena dei monti Lattari, sarà inaugurata e benedetta sabato 29 ottobre 2022. A darne l’annuncio sono stati nelle scorse ore sui social media i parroci del Comune di Pimonte, territorio su cui sorge la Croce.

Il programma prevede alle ore 14 il raduno presso piazza Roma a Pimonte. Successivamente si partirà in processione penitenziale a piedi verso Croce del Monte Pendolo. Alle ore 15 avverrà la benedizione ad opera dell’arcivescovo della Diocesi Sorrento-Castellammare, monsignor Francesco Alfano.

Croce sul Monte Pendolo, sabato 29 ottobre 2022 la benedizione: sarà visibile da Napoli e basso Lazio

“Come raggiungere Croce del Monte Pendolo? – hanno scritto i parroci – E’ consigliato a tutti di partecipare alla processione a piedi per dare un grande segno di unità e preghiera“. Saranno comunque previste navette a partire dalle ore 14 e 30 dal piazzale del cimitero. Per la pubblica sicurezza sarà vietato salire con le proprie vetture o altri mezzi di trasporto.

Sarà quindi benedetta la Terza Croce. La Prima fu innalzata nel 1900, la Seconda nel 1962. E’ alta 12 metri e larga 6, ed è più alta e pesante della precedente. Sarà illuminata in tutta la sua estensione (700 Watt di potenza) e sarà visibile da Napoli e addirittura dal basso Lazio. Per realizzarla si è resa necessaria un raccolta fondi cominciata due anni fa. Motore dell’iniziativa è stato un medico, Carmine Amodio, affiancato dalla famiglia Taddeo di Castellammare di Stabia.

La Croce e la panchina per gli innamorati

Amodio ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano “Il Roma”: “La nuova Croce è più alta di 2 metri ed è più larga di 1 metro rispetto alla Seconda. Pesa 19,50 quintali e per illuminarla tutta sono stati necessari 72 metri lineari di led. Al momento mi accollo io i costi energetici. Da quando è stata sollevata questa croce c’è un viavai di curiosi che non si era mai visto prima”. Nei pressi della Croce il Comune di Pimonte ha installato una panchina per gli innamorati.