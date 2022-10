Altri tre punti per la Vesuvio Oplonti Volley. Seconda trasferta stagionale e seconda vittoria piena per la squadra di Torre Annunziata targata COGE.

La compagine del presidente Cirillo, nonostante l’assenza della centrale Menghi, riesce a conquistare altri tre preziosi punti in questo campionato che si preannuncia una vera e propria battaglia sportiva.

Coach Della Volpe, durante tutta la settimana aveva lavorato minuziosamente per preparare al meglio la sfida, sia dal punto di vista tattico che mentale, chiedendo alla squadra concentrazione, coraggio e testa. Detto fatto.

I dettami tattici della settimana per limitare le bocche di fuoco avversarie vengono messi in campo da Drozina e compagne. Tre set a uno per le vesuviane (26-28 25-19 21-25 26-28) con parziali che danno bene la fotografia della partita regalando un sorriso all’intero ambiente.

Appuntamento a sabato prossimo 29 Ottobre alle ore 17.45, dove presso la palestra dell’IC Parini Rovigliano plesso Isonzo, con il primo derby stagionale contro il Villaricca.