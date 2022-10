Buona la prima per il Volley Napoli: 0-3 in trasferta contro Todis Volley. Apre le danze in grande stile la Serie C della squadra partenopea, che scesa in campo in trasferta contro Todis Volley sabato 22 ottobre, ha conquistato subito i tre punti con un secco 0-3. Un match mantenuto in equilibrio dalle partenopee, che grazie anche ad un’ottima gestione dei cambi da parte dell’allenatore Alessandro Maione, hanno portato a casa il risultato sperato.

Il mister al termine della partita si è detto molto soddisfatto della prima prova delle atlete azzurre. «Siamo partiti un po’ contratti nel riscaldamento, ma in campo abbiamo ripreso subito la lucidità. Abbiamo iniziato con un 5-0 per noi al primo set: impeccabili, soprattutto a muro e in difesa. Nel secondo set siamo partiti punto a punto, subendo poi un pesante break di nove punti, dal 6-3 al 6-13 per loro. Fortunatamente i cambi fatti si sono rivelati molto efficaci e siamo riusciti a riprendere in mano il set, complice anche l’ingresso in campo di FlaviaCoppola, autrice di un’ottima prestazione. Nel terzo set abbiamo giocato come il primo e chiuso il discorso. Da segnalare anchele prestazioni di Angelica De Santis e Miriam Tufo».

Ingresso in campo decisivo per la banda Flavia Coppola, che con la grinta giusta ha sostenuto la squadra e inciso sul risultato. «Dopo tanta attesa, finalmente è iniziata la nostra stagione sportiva. – Queste le sue parole al termine del match – È stata una partita entusiasmante in cui ognuna di noi ha cercato di dare il meglio per portare a casa il risultato. In campo non c’è stata tensione, solo tanta emozione, coesione e voglia di vincere. Ora avanti con la prossima, continuando ad impegnarci possiamo raggiungere grandi risultati!».

Volge così al termine la prima giornata del campionato campano di Serie C femminile. Questi i risultati delle altre partite tenutesi in questo turno:

VO. Barattoli Arzano ASD – Power Tech Monti Lattari 3-1

Intec Service SG Volley – Volley World Napoli 3-0

Partenope Volley – ASD Polisportiva Paestum 0-3

Molinari Napoli – GLS Salerno Guiscards3-2

Prossimo appuntamento in calendario per le ragazze del Volley Napoli, la sfida in casa il 29 ottobre alle 18:00 contro LU.VO. Barattoli Arzano ASD.