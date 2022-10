Cade da un’impalcatura da un’altezza di dieci metri mentre lavora alla ristrutturazione di un edificio privato a Gragnano: è in gravissime condizioni Vincenzo Iozzino, 62enne operaio gragnanese. L’incidente si è verificato ieri mattina in via Nuova San Leone. Erano da poco passate le 10 quando Iozzino, che lavora per una ditta edile privata, è precipitato mentre si trovava all’interno di un cantiere.

Gragnano, cade da un’impalcatura da dieci metri: in gravi condizioni 62enne operaio

Un volo di circa dieci metri, davanti agli occhi increduli dei suoi colleghi. Il 62enne è finito sull’asfalto dopo essere volato giù da un edificio privato, in cui stava realizzando una ristrutturazione. Subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Sono stati i suoi stessi colleghi ad allertare il 118. Dopo pochi minuti, sul posto si è recata un’ambulanza, che ha trasferito il 62enne al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare.

Qui i medici gli hanno riscontrato un forte trauma cranico e diverse fratture e ferite su più parti del corpo. Vista la gravità delle condizioni, è stato disposto il trasferimento all’Ospedale del Mare di Napoli, dove l’operaio si trova tuttora ricoverato in rianimazione. Sul luogo dell’incidente si sono recati anche i carabinieri della locale stazione, agli ordini del maresciallo Angelo Disanto, per effettuare tutti i rilievi del caso. I militari dell’Arma stanno ricostruendo la dinamica e accertando se, all’interno del cantiere, fossero rispettate le norme di sicurezza.

Ennesimo incidente sul lavoro in provincia di Napoli

E’ stato così sentito anche il titolare della ditta, che ha fornito tutte le spiegazioni richieste dagli inquirenti. Si tratta dell’ennesimo incidente sul lavoro, verificatosi in provincia di Napoli. Appena poche settimane fa, a Portici, è morto in circostanze simili un altro operaio. Adesso però tutti gli sforzi dei medici sono concentrati nel salvare la vita al 62enne gragnanese.