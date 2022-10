Nell’ambito dei progetti di valorizzazione 2022, il Palazzo Reale di Napoli organizza sabato 29 ottobre e eccezionalmente anche lunedì 31 ottobre, in occasione della notte di Halloween, l’iniziativa “Un sabato da Re”, con apertura straordinaria serale dalle ore 20.00 e alle ore 23 (ultimo ingresso ore 22.00) al costo di 2 euro.

Solo nella serata di sabato 29 sarà rappresentato un progetto performativo ideato dall’artista Mauro Maurizio Palumbo, nel Salone d’Ercole dell’Appartamento Storico, dal titolo “Don Chi? Tra mulini a vento e castelli in aria”, una performance liberamente ispirata al celebre romanzo di Miguel de Cervantes Don Chisciotte della Mancia, creata site specific per il Palazzo Reale, che attualmente ospita una mostra temporanea incentrata su una serie di arazzi settecenteschi in cui sono narrate le storie di Don Chisciotte.

La performance sarà offerta gratuitamente a tutti i visitatori della fascia serale in due repliche, alle ore 20,30 e alle ore 22,00, con varie azioni tra danza, canto e narrazione che si suddivideranno in tre momenti per una durata totale di circa 20 minuti per ciascuna replica.

Una rivisitazione attualizzata che prevede anche brevi interazioni con il pubblico. Sette sono i protagonisti dello spettacolo di Palumbo che solleciteranno il pubblico a scoprire chi di loro è il vero Don Chisciotte contemporaneo.

La performance è incentrata sul concetto di pregiudizio e, basandosi sul simbolismo numerico del sette, tocca alcuni grandi temi sociali come la salvaguardia dell’ambiente, la ricerca scientifica, la diversità di genere, il multiculturalismo, l’informazione, l’inclusione e la precarietà della vita.

Si ricorda che, durante le aperture straordinarie serali, il Giardino Romantico e la Galleria del Tempo non sono visitabili.

Non è prevista la prenotazione e i biglietti possono essere acquistati direttamente all’ingresso del museo.

Le successive aperture straordinarie serali dell’iniziativa “Un sabato da Re” sono programmate per il 5 e il 19 novembre 2022.