Gli aquilotti di mister Troise, rinvigoriti dall’exploit in rimonta di S. Maria Capua Vetere, sono attesi da due confronti consecutivi tra le mura amiche, prima contro il Molfetta e poi contro il Bitonto. L’occasione sarebbe propizia per agguantare la vetta della classifica e dare un chiaro segnale a questo campionato che, al momento, presenta un evidente equilibrio tra le compagini candidate al salto di categoria: chiunque avrebbe potuto approfittare dei passi falsi delle concorrenti ma nessuna formazione ha avuto continuità nei risultati.

In casa Cavese pesano ancora come un macigno i punti persi contro il Barletta e contro il C. di Fasano ma nel calcio prima o poi tutto si compensa. La Cavese non vuole e non deve pensare a questo, perché il cammino è ancora lungo ed i punti in palio sono ancora tanti e nelle prossime cinque uscite, il calendario si presenta anche molto agevole: ad incrociare i tacchetti con i biancoblù saranno tutte formazioni di bassa classifica prima del pronosticato scontro diretto in casa contro il Casarano.

Mantenere alta la concentrazione e cercare di ottenere un bel filotto di vittorie potrebbe significare primato in classifica e anche fuga, ma studiare un avversario per volta sarebbe un atteggiamento responsabile. I pugliesi del Molfetta sono reduci dal successo interno contro il Bitonto per 3-1, il primo stagionale dopo 4 pareggi e 3 sconfitte. Il loro modulo dovrebbe essere un inusuale 3-5-1-1.

Tra gli ex ci sono il centrocampista Manzo e l’attaccante Vivacqua: il primo è stato artefice della vittoria dei play-off di Serie D/H nell’anno 2017/2018 premiata poi dal ripescaggio in C, mentre la punta ha vestito la casacca biancoblù in C nella sciagurata annata 2020/2021 pagata a caro prezzo con la meritata retrocessione.

In merito alla gara, la Cavese non potrà schierare lo squalificato Fissore, in quanto fermato per un turno dal giudice sportivo dopo l’espulsione di domenica scorsa e gli infortunati Altobello e Bubas. Dall’infermeria giungono importanti novità sui tempi di recupero per quest’ultimo, mentre per il difensore il discorso resta ancora a lungo termine. Il tecnico Troise sarebbe orientato sull’ormai modulo intoccabile 4-4-2 con la sola variante del probabile inserimento di Munoz al centro della difesa al posto di Fissore con Bezzon esterno alto dal primo minuto. Un occhio particolare sarà rivolto al difensore Lomasto in quanto in odore di squalifica dopo le 4 ammonizioni ricevute.

Tra Cavese e Molfetta sono 2 i precedenti al Simonetta Lamberti, entrambi nel campionato di Serie D girone H: l’esordio dell’anno 1995/1996 terminò in parità (1-1), mentre nell’emozionante campionato del 2017/2018, i biancoblù s’imposero per 4-1. Per la gara in oggetto, la società ha avviato una promozione sui tagliandi d’ingresso: ogni tifoso di ogni settore può sottoscrivere un mini-abbonamento per le prossime 3 gare di campionato (Molfetta, Bitonto e Gravina) ad un prezzo vantaggioso. L’arbitro dell’incontro sarà il Sig. Daniele Aronne della sezione di Roma 1.

Il fischio d’inizio, a causa del ripristino dell’ora solare, sarà alle ore 14:30. Inoltre, l’associazione “Voci Metelliane” di Cava de’ Tirreni, trasmetterà la gara in diretta audio-video tramite il proprio profilo facebook. L’iniziativa, per i meno fortunati che non potranno recarsi allo stadio, era stata già messa in atto domenica scorsa e lo sarà per tutto il campionato.

Andrea Siani