“Amministrate territori che sono la vetrina dell’Italia nel mondo: la penisola sorrentina e la costiera amalfitana. Luoghi incantevoli ma che vivono problemi enormi legati alle infrastrutture, all’accesso e alla mobilità. Senza dimenticare i rapporti con le Soprintendenze. Da parte del nuovo governo ci sarà tutta l’attenzione necessaria ad affrontare queste questioni. Sul fronte del Pnrr ci sono delle enormi opportunità per i vostri Comuni. Mi attiverò per inviare qui dei nostri esperti, per aiutarvi a coglierle”.

Così il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, intervenuto questa mattina nella sala Torquato Tasso del Palazzo Municipale di Sorrento, in un incontro privato con i sindaci delle Città della penisola sorrentina e della costiera amalfitana ed i parlamentari Edmondo Cirielli, Antonio Iannone ed Annarita Patriarca.

“Una terra che il ministro Sangiuliano conosce bene, dove cultura e turismo sono il motore delle economie locali – ha sottolineato nel suo intervento di benvenuto, il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola – Accogliamo quindi con soddisfazione la sua disponibilità ad ascoltare e a farsi portavoce della necessità di preservare questi luoghi, sottraendoli a quella che sta divenendo una vera e propria emergenza, legata all’overtourism. L’augurio è che quello di oggi sia solo l’inizio di un proficuo, intenso e duraturo dialogo”.