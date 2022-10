La quinta giornata del campionato di serie A coincide con la terza trasferta stagionale per la Givova Scafati, attesa dalla Dolomiti Energia Trento. Palla a due alla BLM Group Arena alle ore 16:00 di domenica prossima 30 ottobre.

Con il dubbio legato alla presenza in campo dell’ala piccola Henry (che sarà sciolto solo a ridosso della contesa, in quanto ancora alle prese con la terapia riabilitativa ed il lavoro differenziato), la compagine dell’Agro si prepara a questa lunga ed insidiosa trasferta con l’obiettivo di provare a centrare il primo urrà lontano dalla propria terra. Il successo nell’ultimo turno, unitamente alla buona prova offerta nella precedente trasferta a Brescia, lasciano ben sperare in vista di questo incontro nel quale sarà affrontato un avversario forte e determinato.

L’AVVERSARIO

Con in classifica due punti in più rispetto ai campani, la Dolomiti Energia Trento, guidata in panchina dall’esperto Emanuele Molin, è una squadra dall’età media molto bassa, in cui il ruolo di chioccia è affidato all’esperto playmaker Forray, bandiera della formazione bianconera. In organico ci sono due italiani che stanno facendo parlare molto bene la stampa nazionale ed estera: Floccadori (playmaker da 16 punti di media) e Spagnolo (guardia da 11,5 punti e 5,5 assist di media). A costoro si aggiunge un bel gruppo di stranieri: il centro Atkins (15,8 punti, 8,8 rimbalzi e 4,5 assist di media), l’ala piccola Lockett (9,5 punti di media, con il 66,7 % da tre), l’ala grande Graziulis (9,3 punti di media) e la guardia Crowford (8,8 punti di media). Completano il roster la guardia Conti e l’ala Udom.

LE DICHIARAZIONI

Il playmaker Julyan Stone: «La prima vittoria in campionato ci ha infuso grande positività. Stiamo lavorando sodo e con impegno. Lo facevamo anche prima, ma non con l’atmosfera gratificante e rinvigorente che solo una vittoria sa regalare. La nostra mentalità comunque non cambia: abbiamo lavorato bene sin dal raduno e lo continueremo a fare, consapevoli di essere un gruppo forte, sia tecnicamente che mentalmente, che può riuscire ad imporsi anche in trasferta domenica prossima, al di là delle difficoltà della partita, che stiamo preparando al meglio. Conosco bene il nostro prossimo avversario, squadra dotata di molti giovani talenti, tra cui Floccadori e Spagnolo, ma noi andremo lì per dare il massimo e provare a metterli in difficoltà, giocando la nostra pallacanestro ed eseguire bene in attacco».

MEDIA

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports (www.elevensports.com/it) e su Eurosport 2.

Aggiornamenti in tempo reale saranno resi noti attraverso la pagina Facebook ufficiale del club e tutti gli altri canali social (Telegram, Instagram e Twitter).

Infine, sarà possibile ascoltare la diretta radiofonica in streaming su Vesuvio Radio Tv (www.vesuvioradiotv.it).