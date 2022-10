Due giovanissimi in pieno centro armati di coltello e tirapugni: i due sono stati denunciati dai carabinieri a Castellammare di Stabia. I militari hanno effettuato nelle scorse ore un servizio di controllo sulla movida stabiese. Le forze dell’ordine hanno così presidiato diverse “zone calde” della città delle acque come il centro ed hanno operato numerosi posti di blocco all’uscita dell’autostrada al viale Europa, nei pressi dell’ospedale “San Leonardo”.

Castellammare, due giovanissimi denunciati: avevano un coltello ed un tirapugni. Allarme movida violenta: forse era in corso una spedizione punitiva

L’attività dei carabinieri segue l’allarme violenza tra giovani e giovanissimi scattato ormai da tempo sia a Napoli sia in tutta la provincia. A preoccupare le autorità sono le numerosissime liti, risse, episodi di violenza e furti che hanno troppe volte per protagoniste le cosiddette baby gang. Nel caso di Castellammare i carabinieri hanno operato sia in centro sia in periferia.

I ragazzi sorpresi dai militari della locale compagnia si trovavano nella centralissima via Regina Margherita, a pochi passi dalla stazione della Circumvesuviana di “Castellammare Centro”. L’area in questione, specialmente nei weekend, è affollata in quanto densa di locali della movida. I due denunciati hanno 19 e 17 anni. Sono stati trovati in possesso di un coltello a lama fissa di otto centimetri e di un tirapugni in acciaio. Le forze dell’ordine stanno adesso verificando se i due fossero intenzionati ad effettuare una sorta di “spedizione punitiva” contro coetanei, come già avvenuto in passato in questi casi.

Anche droga tra i più giovani: denunciato un pusher

Insieme ai carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia c’erano anche i militari del reggimento Campania per il servizio a largo raggio nelle zone della movida stabiese. In totale sono state identificate 68 persone. 46 i veicoli controllati con 2 scooter sequestrati. Anche droga è stata trovata tra la movida. Nel corso delle diverse perquisizioni effettuate i carabinieri hanno denunciato un pusher 24enne trovato in possesso di 13 dosi di marijuana.