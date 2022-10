Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi intorno la scorsa notte a Portici, in provincia di NAPOLI. Intorno alle ore 3 i Carabinieri della Sezione operativa della compagnia di Torre del Greco sono intervenuti in via Addolorata per una segnalazione anonima di colpi d’arma da fuoco. Sul manto stradale i militari hanno trovato e sequestrato 33 bossoli luger 9×18.

Su un cancello in ferro sono stati trovati circa 20 fori, mentre altri fori di colpi d’arma da fuoco sono stati trovati su due auto parcheggiate. Al momento non risulta alcun ferito. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco e dei Carabinieri della stazione di Portici.

Nel Napoletano oltre 30 colpi contro cancello e auto Carabinieri intervengono dopo segnalazione anonima di spari (ANSA) – NAPOLI, 30 OTT – A Portici. verso le 3 della scorsa notte, i Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco sono intervenuti in via Addolorata per una segnalazione anonima di colpi d’arma da fuoco.

Sul manto stradale sono stati trovati e sequestrati 33 bossoli ‘luger’ 9×18. Su un cancello in ferro trovati una ventina di fori. Altri fori di colpi d’arma da fuoco sono stati trovati su due auto parcheggiate: una Fiat Panda e una Renault Modus. Al momento non risulta alcun ferito. Indagini in corso da parte dei carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco e dei carabinieri della locale stazione.