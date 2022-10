Ancora open day per il vaccino anti-Covid dell’Asl Napoli 3 Sud: appuntamento oggi a Sant’Antonio Abate. Eventi dedicati alle somministrazioni sono previsti anche per questo week end e il prossimo.

Vaccino anti-Covid, nuovo open day: appuntamento oggi a Sant’Antonio Abate

Come già accennato, l’appuntamento di oggi domenica 30 ottobre 2022 è a Sant’Antonio Abate nella piazza antistante il Municipio dalle 10 alle 13. Sabato pomeriggio e domenica mattina 5 e 6 novembre stessa iniziativa nel comune di Volla presso il distretto sanitario Asl.

Entrambi gli Open Day, organizzati dal responsabile Antonio Coppola su impulso del direttore generale Giuseppe Russo, prevedono, oltre la somministrazione del vaccino anticovid e varianti prima, seconda e terza dose per tutti e quarta dose per anziani over 60 e fragili, anche la possibilità, per tutti, di ricevere la vaccinazione per l’influenza stagionale.

Il kit per la diagnosi precoce del tumore del colon retto

Inoltre, negli stand Asl Napoli 3 Sud sarà distribuito il kit per la diagnosi precoce del tumore del colon retto. Per coloro che hanno difficoltà di deambulazione è prevista la possibilità di accesso con l’automobile (drive through). Nel corso degli appuntamenti di Volla sarà possibile effettuare gratuitamente il test per l’epatite C.