Bimba precipita da una finestra di casa sua a Fisciano, in provincia di Salerno: i carabinieri nelle scorse ore hanno arrestato il padre della piccola. Fortunatamente la bambina di due anni non è in pericolo di vita e si trova adesso ricoverata all’ospedale “Santobono” di Napoli.

Bimba precipita da una finestra di casa sua a Fisciano: arrestato il padre

Il fatto è accaduto intorno alle 10 in corso San Vincenzo, a pochi metri dal Municipio di Fisciano. La bambina è caduta nel vuoto da una finestra del terzo piano della sua abitazione. Sul posto sono giunti i soccorsi e le forze dell’ordine. La piccola ha riportato lesioni ed ematomi ma, come già accennato, la sua vita non dovrebbe essere in pericolo. I carabinieri si sono messi subito al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto anche la scientifica.

Da ricostruire ancora l’esatta dinamica

Inizialmente era stata trasportata in un ospedale di Salerno per poi essere trasferita al Santobono di Napoli. Secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa poco fa i carabinieri hanno arrestato il padre della bimba di due anni. Al momento non è stata ancora stabilita l’esatta dinamica dell’accaduto.