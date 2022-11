Ancora un incidente in pieno centro a Castellammare di Stabia: una giovane è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali. La ragazza è stata trasportata all’ospedale “San Leonardo”: le sue condizioni al momento non desterebbero preoccupazioni ma resta sotto osservazione. Sul posto, insieme al personale del 118, anche gli agenti del comando di polizia municipale.

Castellammare, investita in pieno centro mentre attraversava sulle strisce: 20enne trasportata in ospedale

L’episodio è avvenuto alle ore 16 e 30 circa in piazza Principe Umberto, a pochi passi dal lungomare stabiese e dalla Cassarmonica. Stando alle prime ricostruzioni la giovane, una 20enne di Castellammare, stava attraversando sulle strisce pedonali che vanno dal centro della piazza alle vicinanze di una nota rosticceria. Improvvisamente un’auto l’ha travolta lasciandola sull’asfalto ferita.

La polizia municipale al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente

La ragazza è stata immediatamente soccorsa dai passanti che l’hanno immobilizzata ed atteso i soccorsi. Decine di persone in quel momento in strada a causa del “ponte” che ha reso praticamente festiva la giornata di oggi. Come già accennato, la 20enne è stata trasportata al nosocomio stabiese mentre gli agenti della polizia municipale hanno fatto partire le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento la posizione dell’investitore è al vaglio degli inquirenti. Per la giovane investita, invece, la prognosi dovrebbe essere lieve.