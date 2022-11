Attimi di terrore questa mattina in via Madonna delle Grazie a Gragnano: un uomo armato di coltello ha iniziato ad inveire e a minacciare i passanti. L’episodio è avvenuto alle ore 11 circa nei pressi di un noto caseificio. Stando alle prime indiscrezioni l’uomo, di giovane età, potrebbe essere stato sotto l’effetto di alcol o stupefacenti.

Attimi di terrore questa mattina a Gragnano: armato di coltello minaccia i passanti

Sul posto in via Madonna delle Grazie sono giunti i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia ed i militari della stazione di Gragnano, nonché un’ambulanza del 118. Le forze dell’ordine sono riuscite a bloccare la persona che stava terrorizzando da diversi minuti passanti, automobilisti e residenti. Il giovane al momento si troverebbe in caserma: la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.