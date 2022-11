Nella serata del 30 ottobre la Polizia locale di Pomigliano d’Arco durante un’operazione per il controllo dei parchi pubblici, ha effettuato diversi fermi tra gruppi di giovanissimi. Con spranga e passamontagna nel parco pubblico di Pomigliano d’Arco, a soli 13 e 11 anni.

È quanto hanno scoperto gli uomini della polizia municipale impegnati nei controlli della movida del fine settimana in città, ed in particolare dei parchi pubblici, anche a seguito delle numerose risse tra giovanissimi, che sabato sera hanno fatto registrare anche un sedicenne ferito nella centralissima piazza Primavera.

In particolare i vigili urbani guidati dal comandante Luigi Maiello, hanno fermato i due ragazzini mentre erano in una zona più nascosta del parco urbano, dove nei giorni scorsi si era registrata un’altra rissa tra giovanissimi. Nel corso dei controlli gli uomini della municipale hanno anche bloccato alcuni ragazzi intenti a tirare sassi contro le finestre di una palazzina, ed altri a seminare terrore tra i coetanei.

Gli adolescenti individuati formano dei veri e propri branchi che nei week end si organizzano per seminare paura e violenza come già è accaduto nei mesi scorsi, nel cuore della cittadina delle fabbriche, in quelle zone individuate dalle forze dell’ordine come “zone a rischio”.

Secondo le piste seguite dagli inquirenti, la microcriminalità che si è radicata nella città pomiglianese viene dall’ hinterland campano, si concentra nella cittadina soprattutto nei fini settimana, quando la movida locale richiama giovani e giovanissimi anche dai comuni limitrofi.

Dopo la pandemia quello delle baby gang è diventato un fenomeno sempre più dilagante e pericoloso soprattutto per gli adolescenti pomiglianesi, per i quali le strade cittadine sono diventate meno sicure.

Le istituzioni locali già da tempo allertate dai cittadini, che si sono detti preoccupati per l’aumento della criminalità minorile in città, hanno mobilitato Polizia Locale e forze dell’ordine per presidiare il territorio nei luoghi considerati più a rischio come parchi pubblici e zone della movida.

Il sindaco Gianluca Del Mastro dalla sua pagina social ha lanciato un messaggio rassicurante alla cittadinanza in difesa della quiete pubblica con la promessa che in futuro gli uomini della Municipale saranno impegnati in pattugliamenti costanti nelle zone considerate a rischio. “Non possiamo più sopportare di dover temere per la nostra incolumità e per quella dei nostri cari ogeni volta che usciamo a fare una passeggiata. I parchi pubblici saranno presidiati dalle forze dell’orine in servizio congiunto con i Carabinieri, i controlli saranno serrati e ricorreremo ad ogni forma di deterrenza per evitare che si verifichino ancora atti di violenza”.

Cinzia Porcaro