Ieri sera gli agenti del Commissariato Ponticelli, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Maria Malibran, hanno notato due ragazzi a bordo di uno scooter che, poco prima, la Centrale Operativa aveva segnalato in quanto rubato domenica mattina a San Giorgio a Cremano.

I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati in via Argine trovando il conducente in possesso di una pipetta in plastica modificata per l’accensione forzata dei motoveicoli.

Il giovane, un 15enne napoletano, è stato denunciato per ricettazione e affidato ai genitori, mentre lo scooter è stata restituito al proprietario.