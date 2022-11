Cinque segnali di un’unità di controllo del motore difettosa

Un’unità di controllo del motore, anche chiamata modulo di controllo del motore e abbreviata rispettivamente ECU o ECM (dalle traduzioni inglesi dell’espressione), è un dispositivo fondamentale per tutti i veicoli. Si tratta di ciò che spesso e impropriamente è conosciuto come centralina elettronica, ovvero di un modulo che monitora le prestazioni del motore e le varie funzioni di guida. È un elemento sempre più centrale in termini di importanza per i veicoli moderni, che affidano a questa componente il monitoraggio di alcune delle più basilari funzioni. Per tale ragione, il suo corretto funzionamento è determinante per lo stato di salute generale di un veicolo e quindi diventa opportuno valutarne la sostituzione con un’unità nuova o usata quando insorgono problemi di varia natura. Nel secondo caso, è preferibile rivolgersi comunque a rivenditori affidabili e anche sul web è possibile trovarne: per esempio, qui puoi avere ulteriori informazioni su Ovoko, un marketplace dedicato alle parti del veicolo usate.

In questo articolo, invece, proviamo a elencare cinque sintomi tipici di un malfunzionamento dell’unità di controllo del motore.

La spia del motore

Com’è noto, le famose spie servono a dirci quando qualcosa in un’automobile non va. Quando la spia dell’unità di controllo del motore è accesa, è probabile che esista qualche problema con l’ECM: essa, infatti, si illumina quando il computer rileva qualche problema con uno qualsiasi dei suoi sensori e circuiti. Comunque, non c’è bisogno di allarmarsi: la spia può anche accendersi erroneamente e non sempre indica qualche problema grave. In questi casi, il miglior consiglio è scansionare il computer per verificare la presenza di codici di errore riferiti all’ECM o a qualche altra componente del veicolo.

La mancata accensione del motore

Se il motore non si comporta come dovrebbe, per esempio in caso di mancata accensione, è possibile che l’ECM non stia funzionando correttamente o sia guasto. Un problema all’ECM, infatti, può causare lo stallo o l’accensione intermittente del motore. In quest’ultimo caso, bisogna sottolineare che questi segnali potrebbero manifestarsi solamente a tratti, rendendo meno facile capire la presenza e la gravità di eventuali avarie.

Le prestazioni

Anche se non dovesse dare segnali gravi come la mancata accensione, bisogna sempre tenere a mente che un cattivo funzionamento dell’ECM può anche incidere soltanto sulle prestazioni. È fondamentale, dunque, conoscere bene il proprio veicolo: un problema all’ECM può alterare i settaggi del motore e influire in maniera negativa su alcuni aspetti, come potenza e accelerazione, che potrebbero essere compromesse e venire significativamente ridotte. Allo stesso modo, un’avaria all’unità di controllo del motore può anche manifestarsi attraverso una minore efficienza in termini di consumi.

La mancata accensione dell’automobile

Quando l’unità di controllo del motore non funziona bene o è guasta, è possibile che il veicolo non si accenda affatto. Il motore potrebbe ancora funzionare, ma non avrebbe gli input dal computer per avviarsi. Va comunque tenuto in considerazione il fatto che questo genere di problemi non è provocato soltanto dall’ECM, per cui potrebbe essere necessario ricercare la causa altrove: in questi casi, conviene affidarsi a qualche fidato professionista del settore per effettuare una diagnosi completa e individuare il problema.

Il carburante

Avevamo accennato prima al fatto che quando l’ECM non funziona correttamente anche il consumo di carburante può essere intaccato. Infatti, l’unità di controllo del motore gestisce anche la formazione della miscela e della sua combustione e ciò significa che eventuali avarie potrebbero impedire al motore di bruciare la giusta quantità di carburante per il processo di combustione. In altre parole, potrebbero costringerti a fare più rifornimenti del necessario, con spiacevoli conseguenze sul portafogli.

(Pexels.com)

Il miglior consiglio

Abbiamo detto che l’ECM svolge un ruolo fondamentale per il corretto comportamento del motore e, sempre più spesso, del veicolo in generale. Con l’arrivo di veicoli sempre più tecnologici, anche le ECM diventano più sofisticate, per cui può essere meno facile diagnosticare problemi. Se dovessi temere che l’unità di controllo del motore del tuo veicolo abbia problemi, l’idea migliore è quella di far dare un’occhiata a tecnici professionisti che sapranno consigliarti cosa fare.