Quali scenari per il settore dei casinò online dopo la pandemia?

Durante la pandemia di Covid in Italia le sale giochi sono rimaste per molto tempo chiuse. Con molti giocatori e con molti scommettitori che, proprio nel periodo del lockdown, hanno deciso, di conseguenza, di aprire un conto sul web con su uno dei principali casino online sicuri autorizzati ad operare nel nostro paese.

Perchè scegliere i casinò online AAMS per l’intrattenimento a distanza

Nel dettaglio, i casinò ADM sono quelli che sono noti in passato come AAMS. Ovverosia quelli che, in Italia, operano nel pieno delle legalità, della correttezza e della trasparenza. In quanto hanno ottenuto il rilascio della concessione per operare nel settore del gambling da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, l’ADM appunto.

Chi ha aperto un conto di gioco online con i casinò, durante la pandemia di Covid e durante la conseguente emergenza sanitaria, molto spesso sta ora continuando a giocare alle slot machine via web senza più frequentare i bar e le sale giochi.

E questo perché, con il PC o con il telefonino, il mondo dei casinò online per il divertimento e per l’intrattenimento non è solo comodo e sicuro, ma molto spesso è pure estremamente vantaggioso. Vediamo allora perché nel dettaglio.

Perché il casinò online è sempre migliore di quello fisico

In particolare, rispetto ai casinò fisici, durante la pandemia di Covid chi ha aperto un conto di gioco con un casinò online avrà sicuramente apprezzato la generosità dell’operatore. E questo perché i primari portali di giochi online autorizzati , quando un giocatore apre un conto registrandosi gratuitamente al portale del gambling, offrono sempre un allettante pacchetto di benvenuto.

Precisamente, il pacchetto di benvenuto è in genere strutturato con un doppio bonus. Il bonus senza obbligo di ricarica, e quindi al 100% free per giocare subito, ed il bonus di benvenuto sul primo deposito, sul proprio conto di gioco, e spesso pure sulle ricariche successive.

In più, sempre lontano da occhi e da sguardi indiscreti, rispetto a quello fisico il casinò online è sempre aperto ed è sempre accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Visto che basta giusto un PC, uno smartphone o un tablet ed una connessione ad Internet in banda larga.

Perché il mercato del gambling non conosce crisi ed è pure un’opportunità di guadagno

Prima, durante e dopo la pandemia di Covid , quello del gambling è stato, resta e sarà, in Italia e non solo un settore dell’economia che non solo ha mostrato resilienza, ma che è cresciuto grazie proprio al boom dei collegamenti online a causa del lockdown.

Inoltre, il gambling non è solo intrattenimento, ma per i gestori di canali di informazione online può rappresentare pure una valida opportunità di guadagno e di business grazie ai programmi ed ai network di affiliazione.

Infine, ricordiamo che i casinò online non sono solo slot machine, ma offrono sempre un vasto catalogo di giochi, e tra questi quelli evergreen come la scopa, il sette e mezzo, il baccarat, il blackjack e la roulette anche live con veri croupier.