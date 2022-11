Proseguono gli incontri con lo scrittore Salvatore Claudio D’Ambrosio, autore del libro “Ho ancora gli occhi da cerbiatto”, edito dalla CSA Editrice. Giovedì 27 ottobre alle ore 18:00, il libro sarà presentato nell’Aula Consiliare del Municipio di Boscotrecase.

Insieme all’autore, interverranno il sindaco di Boscotrecase, Pietro Carotenuto, Alba Russo, Assessore Pubblica Istruzione, e Antonio Pollioso, consigliere comunale. Modera l’incontro il giornalista Benito Dell’Aquila.

IL LIBRO

Scrive l’autore: “Non è una storia facile da leggere, piacevole, edulcorata, ma è una storia vera. La mia storia. E se ho deciso di raccontarla è per due motivi: perché le storie vanno raccontate, e perché questa possa dare un barlume di speranza a qualcuno che magari pensa di aver toccato il fondo. È la storia di un sopravvissuto, che però non hai mai smesso di sperare che le cose potessero migliorare. È una storia scritta senza filtri, è come me: schietta e diretta.”

L’AUTORE

Salvatore Claudio D’Ambrosio ha 35 anni. Marito, papà di tre splendidi bambini, consulente privato presso un importante gruppo bancario nazionale, figlio, adottato, nero (o marrone, a seconda della sensibilità dell’interlocutore). Bancario per professione, sognatore per vocazione.