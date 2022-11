Come riarredare casa in autunno

Rinnovare casa può diventare piacevole se si sa come muoversi: alle volte, è la natura stessa a suggerire come modificare gli interni di un’abitazione, come fanno le foglie quando cambiano colore nei mesi autunnali. In questo senso, riarredare casa in autunno consiste più che altro nella scelta di nuovi colori, più simili a quelli esterni all’abitazione, dal rosso all’arancio, e in nuove soluzioni pensate per valorizzare al meglio gli spazi e queste tonalità.

I colori dell’autunno

Quando si parla di arredo, bisogna valutare bene tutto l’insieme: limitarsi alla cura dei singoli dettagli, perdendo di vista l’armonia data da pareti e complementi d’arredo, rischia di vanificare qualsiasi operazione. Pensando in primo luogo alle pareti, basterà cambiarne il colore privilegiando il marrone o una tonalità bruna di rosso per dare un tocco più autunnale a tutto l’ambiente.

Se si sta riarredando il proprio salotto, l’idea di dipingere le pareti può accompagnarsi alla scelta di un nuovo divano economico da coprire con una pesante coperta in pile o in lana. L’attenzione ai colori vale anche in questo caso: coperte e cuscini, tanto in salotto quanto in camera da letto, dovrebbero essere di una tinta più neutra, come il beige e l’avorio. In questo modo, si creerà più facilmente un equilibrio con le tinte più calde e autunnali scelte per le pareti, che potrebbero spaziare dal giallo all’arancione.

Decorazioni autunnali per la casa

Quando si vuole decorare la propria casa in autunno, si possono sfruttare alcuni accorgimenti e materiali che assumono, in questi mesi, ancora più valore rispetto agli altri periodi dell’anno. Il materiale prediletto può rivelarsi sicuramente il legno, ideale dunque per mobili più o meno grandi da aggiungere negli spazi di casa che si desiderano riempire. Alcune decorazioni floreali, invece, vanno preferibilmente composte con fiori secchi, pannocchie, bacche e rametti, lasciando dunque momentaneamente da parte le composizioni più fresche e allegre.

Le erbe essiccate si rivelano semplici da utilizzare per richiamare i colori gialli o aranciati delle pareti. Allo stesso modo, si possono utilizzare delle candele per illuminare l’ambiente: il consiglio è quello di usare candele di forme e dimensioni diverse in un’unica composizione, magari senza utilizzare profumi che sovraccarichino l’ambiente, per ricreare un’atmosfera unica, calda e avvolgente nel proprio salotto o nella propria camera da letto.

Come valorizzare la cucina in autunno

Non bisogna infine dimenticare di valorizzare la cucina: forse è più difficile da riarredare, ma non è detto che non si possano scegliere le giuste decorazioni per rendere autunnale l’ambiente tra i fornelli.

In questi casi, nulla vale più di un arredamento a tema con i principali alimenti della stagione autunnale, che possono spaziare dalle castagne alla zucca, passando per pigne e mele. La zucca, in particolare, merita di essere valorizzata come autentica protagonista di una tavola autunnale che si rispetti: può infatti diventare protagonista delle più varie ricette, così come il cuore di centrotavola autunnali per i pranzi e le cene in compagnia.

In sintesi, la malinconia dell’autunno può lasciare spazio all’occasione di reinventare gli ambienti domestici, valorizzando i colori più caldi tipici del foliage di questi mesi e ricreando in casa un’atmosfera più calda e avvolgente, con i giusti arredi e le migliori idee per le decorazioni più appropriate.