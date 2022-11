Prima sfida in casa per le azzurre della Serie C del Volley Napoli, che con il sostegno dei propri tifosi, realizzano un 3-1 contro Arzano e conquistano altri tre punti in classifica. «Oggi abbiamo fatto una buona prestazione, ma in alcuni momenti siamo andati in difficoltà. – queste le parole di mister Maione al termine del match – È una questione di intese, quando troveremo le intese giuste tra palleggiatori e attaccanti miglioreremo sicuramente il gioco. Mi aspettavo qualcosa di più dalla ricezione, ma è un aspetto su cui lavoreremo».

Partita altalenante, come raccontato anche dall’allenatore nel post gara, che vede le azzurre a momenti in totale controllo del match e in altri in svantaggio all’inseguimento delle avversarie. Dopo un inizio primo set sottotono, le ragazze del Volley Napoli, complici il time-out chiamato dall’allenatore e la precisione in attacco di Gina Mautone, riescono ad acquisire fiducia dei propri mezzi e a vincere 25-17.

Precise ed incisive fin da subito per quanto riguarda, invece, il secondo set: pochi errori e poco margine di gioco lasciato alle sfidanti. Il terzo, a rispecchiare l’andamento generale della gara, va in controtendenza, con le partenopee che cedono il passo all’ottima compagine avversaria. Molti cambi nella formazione azzurra e difficoltà lungo tutto il set perso per 22-25. Resettando gli errori e scendendo in campo concentrate, con un buon 25-15 al quarto set, le azzurre mettono un punto alla gara.

Da sottolineare l’ottima prova della banda numero 10 Gina Mautone, solida in difesa ed incisiva in attacco. «Sono contenta della prestazione della squadra. Io posso fare molto meglio, quindi sono concentrata per lunedì per tornare in palestra e lavorare insieme. Eravamo emozionate per la prima partita in casa, soprattutto io che giocavo contro la mia ex squadra». Queste le sue dichiarazioni al termine del match.

Con questa seconda vittoria il Volley Napoli si conferma alla guida della classifica del girone A di Serie C, al pari con Intec Service SG Volley. Questi i risultati delle altre sfide di giornata:

· Power Tech Monti Lattari – Molinari Napoli 0-3

· Volley World Napoli – Todis Volley 3-0

· ASD Polisportiva Paestum – Intec Service SG Volley 1-3

· GLS Salerno Guiscards – Partenope Volley 3-0

La prossima sfida per le azzurre è in trasferta il 5 novembre contro Power Tech Monti Lattari alle 17:00.