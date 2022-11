Ha 18 anni ed e’ in cella per aver rapinato 20 euro. Accade a Quarto, nel Napoletano. Il ragazzo e’ incensurato, e il suo primo ‘colpo’ non si puo’ definire un successo.

E’ diventato maggiorenne da poco, e si e’ appostato ieri notte armato e mascherato, prendendo di mira una coppia di ragazzi appartata in auto. La sua vettura l’aveva parcheggiata qualche metro prima.

Con la pistola in pugno e maschera veneziana calzata sul viso, il diciottenne ha spaccato il vetro della macchina dei ragazzi, si e’ fatto consegnare il denaro e poi, buttando via la pistola, e’ risalito in auto. Le vittime lo hanno inseguito e chiamato anche contemporaneamente il 112.

I carabinieri intercettano il fuggitivo mentre spinge il piede sull’acceleratore della sua Panda fino a finire contro un palo.

E’ li’ che scattano le manette. Recuperata anche la pistola, un’arma scenica senza il tappo rosso. Ora il diciottenne e’ nel carcere di Napoli-Poggioreale, in attesa dell’udienza di convalida, e deve rispondere di Rapina.