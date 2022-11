Un occhio alla prima squadra e un altro al futuro, con la mente concentrata sulla costruzione di un florido settore giovanile, oltre che sulle prospettive della Serie C. Con questi presupposti, il Consorzio Volley Napoli annuncia l’imminente avvio dei campionati di categoria e di divisione. La società partenopea, nata con l’obiettivo di mettere insieme le migliori risorse delle rispettive scuole di pallavolo del Pianura Volley Club e della FT Napoli Volley, dopo due anni di pandemia riapre le porte a giovani pallavolisti, iscrivendosi a ben nove campionati federali.

Dopo questo periodo difficile, infatti, sono tanti fortunatamente i bambini che si stanno tornando ad affacciare allo sport e al gioco della pallavolo. L’aumento degli iscritti, frutto di questa ripresa e di questo spirito, ha consentito la ripartenza di tale progetto.

Per quanto concerne i campionati, si tratta di due Under 13, Under 14 e Under 18 e di una Prima Divisione e Seconda Divisione. Un solido vivaio da cui poter eventualmente attingere, anche individuando potenziali talenti da far crescere. A questo proposito, il direttore tecnico Alessandro Maione si è detto molto soddisfatto e contento di vedere in questo settore giovanile del Consorzio, formato da Pianura Volley e FT Napoli Volley, delle giovani promesse da inserire in prima squadra.

Maria Schettini, presidente del Consorzio Volley Napoli, unitamente con Mario Nappi, presidente del Pianura Volley Club hanno dichiarato di essere estremamente felici per il ritorno in palestra dei piccoli atleti, che dopo due anni di pandemia possono finalmente tornare a praticare sport e giocare senza limitazioni.