Para Dance Sport a Praga: podio storico per la wheelchair dance Italiana. C’erano aspettative di successo per la delegazione italiana, tra le più numerose presenti, dopo quattro anni dall’ultimo campionato disputato ed infatti sabato 29 ottobre l’Italia ha raggiunto un podio storico per la wheelchair dance Italiana con l’oro per la coppia formata da Linda Galeotti & Federico Parri e il Bronzo per la coppia formata da Laura Del Sere & Andrea Barberis nel Combi Standard.

Domenica 30 ottobre un altro risultato storico con un argento per la coppia formata da Linda Galeotti & Federico Parri nel Combi Latin.

Questo il commento a caldo del capo delegazione Michelangelo Buonarrivo: “Dopo 9 anni di lavoro nel seguire i ragazzi della wheelchair dance ho provato una soddisfazione immensa per lo splendido risultato, mai raggiunto prima. È stata una grande emozione ascoltare l’inno Italiano cantato a gran voce dalle due coppie italiane sul podio e da tutta la delegazione. Ringrazio tutti gli Atleti i Tecnici e le famiglie che hanno contribuito a questo successo e la Federazione Italiana Danza Sportiva per la fiducia accordatami in tutti questi anni”.

La delegazione italiana

Il Team Azzurro del settore Paralimpico ha gareggiato a Praga per il Campionato Europeo di Para Dance Sport dal 28 al 30 ottobre 2022.

Per questo evento sono stati convocati: