In fiamme l’auto di un noto imprenditore edile: i carabinieri sono intervenuti nelle scorse ore a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli. Sul posto sono giunti i militari della locale stazione che hanno fatto partire le indagini. Stando alle prime indiscrezioni, infatti, le forze dell’ordine non escluderebbero la matrice dolosa del rogo.

Sant’Anastasia, incendiata l’auto di un imprenditore edile: indagini in corso

L’episodio è avvenuto nella serata di ieri in via Primicerio a Sant’Anastasia, dove un veicolo di grossa cilindrata era stata danneggiata da un incendio. L’auto, una “Range Rover Evoque”, è di proprietà di un imprenditore del settore edilizio del posto. Al momento ci sono indagini in corso per chiarire l’esatta dinamica del rogo e come sono partire le fiamme che hanno danneggiato il veicolo.