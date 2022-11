Si impicca nel suo negozio a Napoli, “soffriva di depressione”

A trovarlo è stato un amico di famiglia, allertato proprio dalla consorte della vittima. Alle forze dell'ordine la donna ha detto che suo marito era solito allontanarsi e, per questo motivo, lei non si è preoccupata più di tanto quando non l'ha visto rincasare, ieri