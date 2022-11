Sim..Salas..Bim, il Cholito sentenzia il derby dei vulcani: il Napoli Futsal vola ad Aversa e si prende il primato solitario

Vola il Napoli ad Aversa e trionfa nel derby dei vulcani. La cornice del PalaJacazzi e le telecamere di Sky accompagnano il quinto successo in altrettante apparizioni ed il primato solitario in classifica, l’Olimpus Roma giocherà il 15 novembre la partita con la Feldi in virtù degli impegni rossoblù in Champions. Finisce 4-3: prima Arillo, poi Javi Alonso per il pari all’intervallo; nella ripresa immediato Salas, De Luca ed il bis del Cholito. Ultimi istanti con la doppietta di Javi Alonso e l’autorete di Rafinha nel 5 vs 4. A Sestu il prossimo impegno in campionato: visita al 360GG Monastir venerdì 4 novembre.

PRIMO TEMPO

Alla prima vera azione Tornatore è miracoloso su Fortino, è il preludio al vantaggio da fuori griffato Arillo a 4’43”. Grande spunto di Mateus su fallo laterale di Honorio, ma la palla è alta. Dall’altra parte Pietrangelo con i piedi frena un docile tentativo di Podda. Calcio di punizione per gli ospiti, Mancha scivola sulla sfera e spalanca la porta a Javi Alonso che impatta: 1-1. Piazzato impreciso di Vaporaki, largo il destro di Bocao che ci riprova poi senza esito. Il 10 argentino fa volare Pietrangelo. Break di De Luca, splendido il salvataggio di Silvestri sul tiro a botta sicura di Rafinha. È l’ultima emozione di un combattutissimo primo tempo che termina 1-1.

SECONDO TEMPO

Pronti-via e Salas, su appoggio di Rafinha, butta giù la porta per il 2-1 azzurro. Una deviazione rischia di beffare la Meta Catania, lesto Tornatore a bloccare la palla sulla linea. Reazione di Vaporaki, Fortino è un carro armato e avanzando a suon di spallate impegna l’estremo difensore etneo. Il 3-1 è poesia in movimento tutta partenopea: schema su punizione di una coralità splendente a 3’06”. In girata Mancha trova l’esterno della rete, il rumeno ci prova anche al volo su corner. Mateus a centimetri dal poker, sull’altro fronte la combo Pietrangelo-Arillo salva su Musumeci. Nuovamente Salas, il Cholito recupera il pallone e a tu per tu con Tornatore insacca per il 4-1 e la sua doppietta. Capitan Musumeci power play per Tarantino: Pietrangelo superlativo su Podda, l’estremo difensore azzurro successivamente sfiora anche la marcatura dalla propria porta. È Javi Alonso a centrare il bersaglio per il 4-2. Il ruggito di Salas in diagonale, la tripletta non c’è per un niente. A 10” dal termine lo sfortunato 4-3 di Rafinha. Non c’è più tempo: il Napoli fa cinque su cinque ed è da solo in vetta a 15 punti.

TABELLINO

NAPOLI FUTSAL-META CATANIA 4-3 (1-1 p.t.)

NAPOLI FUTSAL: Pietrangelo, Perugino, Salas, Rafinha, Fortino, De Luca, Arillo, Mancha, Honorio, De Simone, Mateus, De Gennaro. All. Marin

META CATANIA: Tornatore, Podda, Vaporaki, Bocao, Musumeci, Messina, Silvestri, Pulvirenti, Alonso, Lutin, Corallo, Dovara. All. Tarantino

MARCATORI: p.t. 4’44” Arillo (N), 8’04” Alonso (M), s.t. 0’12” Salas (N), 3’06” De Luca (N), 16’47” Salas (N), 18’40” Alonso (M), 19’50” aut. Rafinha (M)

AMMONITI: Mateus (N), Bocao (M), Salas (N), Vaporaki (M), Musumeci (M)

ARBITRI: Nicola Acquafredda (Molfetta), Simone Zanfino (Agropoli), Giovanni Zannola (Ostia Lido) CRONO: Andrea Seminara (Tivoli)