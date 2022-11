Ad Afragola litiga con un vicino per il parcheggio e lo minaccia con una bombola di gas: all’arrivo dei carabinieri ha minacciato anche loro, sempre con la stessa bombola. Alla fine l’uomo, un 67enne del posto, è stato arrestato ed è adesso in attesa di giudizio. L’episodio, come già accennato, è avvenuto questa mattina ad Afragola, in provincia di Napoli.

Afragola, litiga con il vicino per il parcheggio e minaccia i carabinieri con una bombola di gas: arrestato 67enne

Qui in via Nunziatella un 67enne ha avuto una discussione con un vicino di casa. L’uomo ha minacciato di lanciargli una bombola del gas dalla finestra. Il vicino a quel punto ha chiamato i carabinieri che sono accorsi sul posto. Il caos è però continuato poiché il 67enne ha minacciato anche le forze dell’ordine.

L’uomo ha impedito ai militari di entrare in casa, ma alla fine il 67enne è stato arrestato e a breve sarà trasferito in carcere in attesa di giudizio. Per lui le accuse sono di resistenza a pubblico ufficiale e minacce.