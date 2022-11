Coppa Italia serie C: Juve Stabia eliminata dal Foggia

La Juve Stabia viene eliminata al secondo turno di Coppa Italia serie C dal Foggia: il match del Menti, giocato ieri sera, si è chiuso sullo 0-0 dopo i tempi regolamentari e quelli supplementari. Ai rigori hanno avuto la meglio i pugliesi che hanno realizzato tre penalty contro i due degli stabiesi, poco precisi dal dischetto. Il Foggia cosi passa agli ottavi di finale e la Juve Stabia esce dalla manifestazione nazionale.

Il primo tempo del match è stato piuttosto equilibrato: la Juve Stabia ha avuto nel finale una buona occasione con Pandolfi, ma il portiere ospite sventa il pericolo originato dal tiro dell’attaccante. Nella ripresa la partita è salita di tono: la Juve Stabia ha cercato di pungere con Pandolfi e Zigoni ma il portiere ospite Dalmasso ha sbrogliato la situazione. Anche il Foggia aveva tentato la via della rete con Peralta senza però precisione e con Tonin, sul cui tiro il difensore Vimercati era intervenuto con efficacia. I tempi supplementari non hanno visto marcature e alla fine la classica lotteria dei rigori ha premiato il Foggia. Il portiere Russo della Juve Stabia aveva parato il tiro di Costa (secondo rigore della serie), ma poi Bentivegna, Pandolfi e Ricci non hanno realizzato per il gialloblu’. Sul tiro di Ricci il portiere Dalmasso ha parato, favorendo la qualificazione della sua squadra .

Per la Juve Stabia un altro momento amaro, ora si pensa al derby di domenica prossima contro il Giugliano, gara crocevia per il prosieguo di stagione.

Tabellino

JUVE STABIA (4-3-3): Russo; Peluso (42’st Maggioni) Caldore Vimercati Dell’Orfanello; Altobelli (31’st Ricci) Berardocco (17’st Scaccabarozzi) Carbone (17’st Maselli); Pandolfi Zigoni (1’sts Santos) D’Agostino (31’st Bentivegna). All: Colucci.

FOGGIA(3-5-2): Dalmasso; Sciacca (13’st Costa) Di Pasquale (31’st Peschetola) Rizzo; Chierico (1’pts Iacoponi) Odjer Peralta (24’st Frigerio) Leo Nicolao:Schenetti (31’st Petermann) Ogunseye (24’st Tonin). All: Gallo.

ARBITRO: Milone di Taurianova. AMMONITI: Di Pasquale (F), D’Agostino (JS), Scaccabarozzi (JS), Caldore (JS). NOTE: spettatori crica 600. Angoli: 8-3. Recupero: 0’pt, 4’st, 0’pts, 0’sts.

RIGORI : Maselli (GOL), Petermann (GOL), Santos (GOL), Costa (PARATO), Bentivegna (TRAVERSA), Frigerio (GOL), Pandolfi (PARATO), Peschetola (GOL), Ricci (PARATO).

Domenico Ferraro