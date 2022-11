Coprifuoco al Summarte: il 12 novembre Sasà Mendoza a Somma Vesuviana

Il 12 novembre al teatro Summarte di Somma Vesuviana sarà la volta di Sasà Mendoza che presenterà il suo ultimo progetto musicale r ealizzato negli ultimi due anni di pandemia e lockdown che vede al suo fianco numerosi musicisti del panorama partenopeo tra cui i due fedelissimi amici: Peppe Sannino e Michele Montefusco storiche colonne dell’Orchestra Italiana di Renzo Arbore nonchè dello storico gruppo dei “Popularia” che insieme a Sasà Mendoza hanno condiviso anni e anni di musica con Enzo Gragnaniello.

Mendoza Quintet sarà la materializzazione sotto forma di musica, di forti emozioni vissute negli ultimi due anni con un sound molto mediterraneo ricco di melodie tipiche dell’entroterra campano della terra natia impregnate di forte napoletanità e che a sua volta si fondono con il mondo dei ritmi cubani e del latin Jazz.

Il live sarà una sorta di viaggio interiore, brani prevalentemente originali di Sasà Mendoza, ritmi sudamericani con influenze del mondo arabo andaluso che si fondono a tratti con il flamenco la tristezza della “Saudade” della tradizione brasiliana e tutto rigorosamente con un elegante approccio stilistico ed un linguaggio rigorosamente jazzistico.

La musica come necessità di sopravvivenza, come terapia per il superamento di un momento di grande oscurità, dopo un incubo durato due anni adesso si ha la necessità concreta di comunicare cuore a cuore la propria voglia con un forte bisogno di vedersi, incontrarsi con desiderio di scambio e condivisione.

La sezione ritmica è quella di sempre Domenico De Marco (drum) e Dario Spinelli (bass) insostituibili ed inseparabili compagni di viaggio.

Il progetto musicale è dedicato esclusivamente alla scomparsa di tutti gli amici morti durante il periodo del covid che va da quelli che hanno suonato con Sasà ai grandi giganti della musica che a livello mondiale hanno fatto la storia della musica ed in particolare a Chick Corea e Lyle Mays.

Il brano Coprifuoco che porta il titolo del Cd sarà suonato dal magico suono del fretless di Aniello Misto che ha dato un forte impulso e grande sostegno per la realizzazione del progetto; “LIA dedicato alla madre di Sasà Mendoza che è volata in cielo proprio nel periodo della pandemia”,il brano in questione sarà suonato da Gianni Guarracino; per finire un’altro singolare omaggio va a Joe Amoruso che nel brano a lui dedicato, “SOGNANDO JOE”, vede la partecipazione di amici musicisti che con lui hanno condiviso il palco.

La serata sarà coadiuvata da ONDA WEB RADIO di Francesco Palmieri e sarà presentata da Rosanna Bennardo

info e prenotazioni:

Teatro Summarte

via Roma 15- Somma Vesuviana (NA)

ilbotteghino@fastwebnet.it

Dal Lunedi a Sabato orari:10.00/13.00 -16.30/19.30

0813629579-3935667597 www.summarte.it