Ieri sera gli agenti del Commissariato di Ischia, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in piazza Trieste e Trento presso il capolinea degli autobus per la segnalazione di una donna che si era rifiutata di mostrare il titolo di viaggio.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da due addetti al controllo dei biglietti della società di trasporto pubblico i quali, indicando una donna, hanno raccontato che la stessa, poco prima, alla richiesta di mostrare il titolo di viaggio, si era dapprima rifiutata per poi mostrare dei biglietti non in corso di validità.

Gli operatori, pertanto, hanno raggiunto la donna la quale, durante le fasi dell’identificazione, si è rifiutata di fornire le proprie generalità inveendo contro di loro fino a quando è stata accompagnata presso gli uffici di polizia dove è poi stata identificata.

Una 67enne di Marano di Napoli è stata denunciata per violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale, oltraggio a Pubblico Ufficiale e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale.