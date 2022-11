Mamma e figlia minorenne spacciavano marijuana a Napoli, nel quartiere “Ponticelli”: le due sono state bloccate la notte scorsa dai carabinieri. I militari della tenenza di Cercola sono intervenuti in via della Metamorfosi. Qui hanno sorpreso madre e figlia, rispettivamente di 40 e 14 anni, a cedere una dose di marijuana a un cliente poi segnalato alla Prefettura di Napoli.

Mamma e figlia minorenne spacciavano marijuana a Napoli: l’intervento dei carabinieri

La perquisizione si è estesa anche a casa delle due. Lì i carabinieri hanno trovato e sequestrato altre 10 dosi di droga tra marijuana e hashish oltre al materiale per il confezionamento e alla somma contante di 50 ritenuta provento del reato.

Per la madre, già nota alle forze dell’ordine, si sono aperte le porte del carcere di Pozzuoli dove è in attesa di giudizio per il reato di spaccio di droga. La 14enne è stata denunciata per lo stesso reato e affidata al proprio padre.