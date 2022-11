“Un pirata della strada mi ha tamponato ed ho sbattuto contro un’auto in sosta”: un 18enne di Torre del Greco aveva motivato così l’incidente che l’aveva visto coinvolto lo scorso 20 ottobre. Il suo racconto non aveva convinto pienamente i carabinieri. Pochi giorni dopo la conferma: il giovane aveva inventato tutto. Per lui è scattata una denuncia alla Procura della Repubblica per simulazione di reato.

“Un pirata della strada mi ha tamponato”: il racconto era inventato, denunciato 18enne a Torre del Greco

L’attività a Torre del Greco è stata inserita dai carabinieri nel contesto di un servizio a largo raggio effettuato anche a Volla ed a Portici. Il ragazzo lo scorso 20 ottobre aveva denunciato di essere stato vittima di un pirata della strada. Tamponandolo, il pirata gli aveva fatto perdere il controllo dello scooter impattando così su un’auto in sosta. I carabinieri hanno accertato che il 18enne si era inventato tutto.

Servizio a largo raggio anche a Volla e a Portici

In totale tra Volla, Portici e Torre del Greco le forze dell’ordine hanno identificato 66 persone e controllato 53 veicoli. Durante le operazioni i militari hanno arrestato su disposizione del Tribunale di Napoli Giuseppe Lucchetti, 68enne di Portici già noto alle forze dell’ordine. Reiterate le violazioni accertate durante la misura che hanno portato al trasferimento in carcere dell’uomo. Denunciato a piede libero per evasione, infine, un 32enne di Ercolano sorpreso dai carabinieri all’esterno della sua abitazione senza un giustificato motivo.