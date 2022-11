Incendio a Caivano presso l’ex casa dell’acqua: sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri. L’intervento è avvenuto nel corso della notte in villa comunale, in corso Umberto I a Caivano. Il rogo ha danneggiato la struttura di legno.

Caivano, in fiamme l’ex casa dell’acqua: indagini in corso dei carabinieri

Non sono ancora chiare le cause dell’origine delle fiamme. I militari hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti. Le forze dell’ordine sono giunte presso l’ex casa dell’acqua di Caivano intorno alle 2 di ieri notte mentre i vigili del fuoco domavano le fiamme.