La Cavese si gode il suo meritato primato solitario in classifica e nel frattempo supera per 2-1 i molisani del Vastogirardi nel turno di Coppa Italia di Serie D. Al Simonetta Lamberti, gli uomini di mister Troise erano impegnanti nella gara valevole per i trentaduesimi di finale contro una realtà mai incrociata nel corso della storia calcistica e sebbene la posta in palio era poco stimolante per molti, i circa 800 spettatori presenti hanno, in ogni modo, potuto constatare tutte le buone intenzioni della squadra di voler fare bene in campo.

Sotto di un gol anche in questa occasione, la Cavese ha reagito alla grande trovando sia il pari e sia il vantaggio già nella prima frazione di gioco. Come preventivato, per non rischiare qualche beffardo infortunio o quanto meno per consentire di r prendere fiato a qualcuno, mister Troise opta per un ampio turn over schierando tanti calciatori che per adesso rappresentano le seconde linee.

Il difensore Altobello, ancora a riposo, è assente anche per squalifica, mentre restano in tribuna i vari Rossi, Lomasto, Maffei, Aliperta e Foggia. Tra i pali fa il suo esordio Angeletti, così come Tufano a destra della difesa e D’Amore a sinistra con i centrali Munoz e Fissore. A supporto della difesa c’è Salandria, con Cappa, Banegas, Bezzon e Gaeta che avanzano per la punta Bubas, con quest’ultimo che ritorna in campo dopo l’infortunio: un inedito 4-1-4-1 che alla lunga avrà la meglio sul 4-2-3-1 degli ospiti.

L’incontro rappresenta un modo diverso per allenarsi e per provare soluzioni alternative per ambedue le squadre e dunque ne viene fuori una gara alquanto noiosa. Gli unici sussulti si hanno con il palo colpito da Gallo e con i tre gol che giungono tutti nel primo tempo. Al 21’ sono gli ospiti a passare con Grandis che, sfruttando un rimpallo a favore, batte l’incolpevole Angeletti, ma Bubas rimedia lo svantaggio al 26’ servito da Banegas, autore di un’azione personale di pregevole fattura. Al 39’ per la Cavese è già tempo di passare in vantaggio, quando una punizione dalla destra battuta da Salandria viene respinta da un difensore gialloblù che però carambola sui piedi di Fissore il quale appoggia in rete.

Nella ripresa la noia non cambia, con la Cavese che protegge il vantaggio non rinunciando comunque ad attaccare. Il 2-1 finale consente ai biancoblù di accedere ai sedicesimi di finale i quali avranno luogo il giorno Mercoledì 7 Dicembre 2022: sempre al Lamberti, agli aquilotti toccherà affrontare, in una gara unica, i pugliesi dell’Altamura. Intanto, cambia il ruolo di addetto stampa nella società aquilotti: a succedere l’uscente Nunzio Siani, per motivi di lavoro, ci sarà il giornalista Michele Lodato.

CAVESE 2 VASTOGIRARDI 1

26’Bubas 21’Grandis

39’Fissore Al 16’ Gallo colpisce il palo

CAVESE (4-1-4-1): Angeletti; Tufano, Munoz, Fissore, D’Amore; Salandria; Cappa (66’Bacio Terracino), Banegas (87’Cuomo), Bezzon (71’Puglisi), Gaeta (80’Palma); Bubas (61’Gagliardi)

In panchina: Colombo, Gagliardi, Palma, Puglisi, Bacio Terracino, Ludovici, Cinque, Anzano, Cuomo

Allenatore: Emanuele Troise

VASTOGIRARDI (4-2-3-1): Petriccione; Donatelli (61’Antogiovanni), Panaro, Sciarretta, Gargiulo; Grandis, Mokanu (57’Fiori); Iacullo (61’Canale), Lorusso (61’Manki), Bentos; Gallo (81’Calemme)

In panchina: Piga, Modesti, Canale, Ruggieri, Antongiovanni, Ciocca, Fiori, Calemme, Makni

Allenatore: Tommaso Roberto Coletti

SQUALIFICATI: Altobello (Cavese)

INFORTUNATI: /

ARBITRO: Bruno Spina di Barletta

SPETTATORI: circa 800 con circa 20 ospiti

AMMONITI: Bubas, Fissore. Gargiulo, Lorusso

ESPULSI: /

ANGOLI: 3-3

RECUPERO: 4pt, 5st

Andrea Siani