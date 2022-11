Il Consorzio Volley Napoli si prepara contro Power Tech Monti Lattari. La prossima sfida in programma per la Serie C si disputerà eccezionalmente nella palestra di Pianura, Napoli. Le ragazze di mister Maione scenderanno in campo tra le mura amiche per questa sfida valevole per la terza giornata di campionato.

Le parole di Giovanna Topa, palleggiatrice della Serie C

Giovanna Topa rientra tra i nuovi acquisti del Consorzio per la stagione corrente: dopo aver giocato per diversi anni nell’Arzano, la palleggiatrice veste ora per la prima volta la maglia azzurra.

«Nella prossima partita, cercheremo di fare sempre meglio. Il nostro obiettivo è quello di migliorare sempre di più l’intesa di squadra, partita dopo partita. Con le mie compagne stiamo creando davvero un gruppo coeso, sia in campo che fuori. Alcune hanno già giocato con me anni fa ad Arzano ed ho quindi già avuto modo di conoscerle. Anche Alessandro (Maione, l’allenatore ndr) lo conosco da un po’. Devo dire che mi trovo molto bene con lui: in palestra lavora con molta serietà e dedizione, prepara e studia tutti gli allenamenti e le partite».

Cosa migliorare

Nonostante l’emozione per essere scesa in campo contro la sua ex squadra, l’azzurra nell’ultimo match ha disputato un’ottima partita dando prova delle sue capacità. «La scorsa gara per me è stata molto sentita, avendo giocato per tantissimi anni con l’Arzano Volley. Abbiamo fatto una buona partita, ma sicuramente potevamo fare tutte qualcosina in più».

Un aspetto da migliorare, come detto anche da mister Alessandro Maione nel post gara, è sicuramente l’intesa palleggiatore-attaccanti. «Stiamo lavorando molto sulle intese con tutti gli attaccanti. — conclude Giovanna Topa — È sicuramente un aspetto da migliorare, ma è normale, dato che giochiamo insieme da pochissimo tempo. Dobbiamo lavorare ed essere pazienti: pian piano, allenamento dopo allenamento, le cose riusciranno sempre meglio».

Quando si gioca

Dalla vetta della classifica a punteggio pieno, al pari con Intec Service SG Volley, il Consorzio Volley Napoli si prepara ad accogliere sabato alle 18:30 al Don Giustino Russolillo di via Torricelli il Power Tech Monti Lattari.