Campania nella morsa del maltempo: a Torre del Greco uno scuolabus è rimasto intrappolato in un sottopasso; ad Ercolano una frana ha interessato lo stadio comunale; a Mercato San Severino è esondato il Solofrana; a Roccapiemonte allagato un seminterrato in una Rsa; fortissimi disagi per la circolazione ferroviaria. E’ il bilancio della giornata di forti piogge in Campania.

Maltempo in Campania: scuolabus intrappolato a Torre del Greco

Questa mattina forte paura a Torre del Greco dove uno scuolabus ed un’auto sono rimasti intrappolati nell’acqua piovana. L’acqua si era accumulata nella zona di un sottopasso a ridosso del lungomare. I due mezzi sono stati sommersi per quasi la metà, ma in entrambi i casi l’acqua non ha raggiunto i finestrini, consentendo agli occupanti di abbandonare gli abitacoli. Nel caso dello scuolabus, da ciò che si apprende, erano presenti il solo autista e un addetto della ditta incaricata di effettuare il servizio per conto del Comune.

Stop alla circolazione ferroviaria della Circumvesuviana

Stop alla circolazione ferroviaria della Circumvesuviana fra le stazioni di Torre del Greco e Torre Annunziata e, causa allagamenti, le tratte comprese tra Somma Vesuviana e Terzigno, Sant’Anastasia e Terzigno, Somma Vesuviana e Ottaviano. Il problema più grave ha interessato il binario dei treni da Napoli per Sorrento per la caduta di arbusti in corrispondenza di un muraglione che sovrasta la sede ferroviaria. “Con il massimo impegno sia dei tecnici che delle maestranze le problematiche sono in via di risoluzione”, hanno fatto sapere da Eav, la società regionale che gestisce il servizio Circum.

“Il bollettino regionale segnalava un’allerta gialla”

“Abbiamo registrato l’abbattersi sulla città e sull’intera regione – ha detto il sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba – di una vera e propria bomba d’acqua, non preannunciata dal bollettino meteorologico regionale che, al contrario, segnalava per la giornata odierna un’allerta di colore giallo. Quanto verificatosi nelle ultime ore, pertanto, non era prevedibile, né era possibile ordinare chiusure o sospensioni di pubblici servizi”.

Il M5s: “Ogni anno la stessa storia, con le forti piogge arrivano anche i disagi”

“Ogni anno la stessa storia, con le forti piogge arrivano anche i disagi per i cittadini di Torre del Greco. – ha commentato il senatore del M5s Orfeo Mazzella – Stavolta però, il caso del bus scuola bloccato nel sottopassaggio vicino alla litoranea di Torre del Greco, poteva trasformarsi in una vera tragedia. Quando un’amministrazione galleggia come quella di Palomba, il risultato è che i problemi atavici della città sono lasciati a marcire. E’ il caso del sottopasso, della sicurezza stradale e degli allagamenti della città che da anni causano enormi difficolta’ senza che mai si siano presi provvedimenti risolutivi”.

Cede una zona di terreno dello stadio di Ercolano

Una frana ha interessato parzialmente lo stadio di Ercolano, dove si è verificato un cedimento di un’ampia zona di terreno all’interno del perimetro dello stadio. Molti disagi anche a Napoli e provincia e nell’avellinese. A Fisciano, dove è stata chiusa anche l’università, ed a Mercato San Severino è esondato il Solofrana. A Roccapiemonte, invece, si è allagato un seminterrato in una Rsa. Situazione complicata, questo pomeriggio, anche sul raccordo Salerno Avellino dove le auto sono state bloccate per ore a causa di una bomba d’acqua.