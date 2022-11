Operativo dal 7 novembre un Punto di Primo Intervento sanitario a Vico Equense

Il PPI non ha alcuna caratteristica di pronto soccorso: è un punto per trovare una risposta h24 alle prime esigenze diversificate di salute. "Una significativa risposta alle istanze dei cittadini di Vico Equense e della Penisola sorrentina"

Dalle ore 8:00 del prossimo lunedì 7 novembre 2022 sarà operativo presso l’ospedale De Luca e Rossano di Vico Equense un Punto di Primo Intervento sanitario. Nella nuova struttura saranno impegnati h/24 un medico della continuità assistenziale e un infermiere specializzato, oltre la dotazione di un’ambulanza medicalizzata con medico anestesista e infermiere.

L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Il governatore e la triade di direzione Asl Napoli 3 Sud composta da Giuseppe Russo direttore generale, Michelangelo Chiacchio direttore amministrativo ed Elvira Bianco direttrice sanitaria, hanno messo in campo tutto il loro impegno per superare gli ostacoli e raggiungere l’obiettivo.

“Abbiamo voluto dare – spiega Giuseppe Russo direttore generale Asl Napoli 3 Sud – nonostante le note difficoltà legate alla carenza di medici, non solo in Campania ma a livello nazionale, una significativa risposta alle istanze di implementazione dei servizi sanitari espresse dai cittadini di Vico Equense e della Penisola sorrentina. Un servizio che si aggiunge ai tanti reparti di qualità già presenti nelle strutture ospedaliere di Vico e Sorrento”.

Proprio quest’ultima entro la fine dell’anno avrà la disponibilità di una nuova rianimazione con le più moderne tecnologie dotata di 6/8 posti letto. Sono denominati Punti di Primo Intervento (PPI) quelle strutture del sistema di emergenza territoriale la cui funzione si limita unicamente al trattamento delle urgenze minori e ad una prima stabilizzazione del paziente al fine di consentire il trasporto nel Pronto soccorso più appropriato. La

struttura ambulatoriale attiva h24 per 7 giorni a settimana, è interamente gestita da medici della continuità assistenziale. Un modello organizzativo che si inserisce nel solco della integrazione ospedale–territorio, per una vera medicina di prossimità vicina ai bisogni

immediati della comunità.

Il Punto di Primo Intervento di Vico Equense svolgerà, pertanto, il ruolo di garanzia delle

esigenze assistenziali di base e di raccordo con il sistema di emergenza urgenza. Esso non ha alcuna caratteristica di pronto soccorso: è un punto per trovare una risposta h24 alle prime esigenze diversificate di salute.

Una grande notizia giunta a oltre due anni e mezzo di distanza dalla chiusura del Pronto Soccorso che aveva creato non pochi problemi di carattere sanitario non solo per Vico Equense ma nei confronti di tutta la Penisola Sorrentina.

Con una comunicazione ufficiale l’azienda sanitaria ha informato il primo cittadino della riapertura del presidio. “Ho appena ricevuto la notizia dal Direttore Generale Giuseppe Russo – ha commentato entusiasta il sindaco di Vico Equense Peppe Aiello -. Siamo felici ed orgogliosi, ringrazio il direttore per aver mantenuto la parola”.

Inoltre, sempre per la giornata di lunedì è stato fissato un nuovo incontro tra le parti: “Ci confronteremo sui dettagli dell’operazione e per continuare la nostra attività di confronto e di miglioramento dei servizi. Sono felice per questa notizia e per questo risultato, voluto e cercato. Ringrazio quanti si sono spesi, cittadini, comitati e amministratori per il raggiungimento di questo fondamentale obiettivo”.