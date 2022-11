Associazione per delinquere, rapina ed estorsione in concorso: con queste accuse è stato arrestato oggi a Napoli Emanuele Virente, 37enne partenopeo ritenuto vicino al clan di camorra dei Mazzarella. L’arresto è stato effettuato dai carabinieri della stazione di Poggioreale.

Rapina ed estorsione: arrestato a Napoli 37enne vicino al clan Mazzarella

Virente dovrà scontare 5 anni e 4 mesi di reclusione in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura di Napoli. I reati che gli sono contestati sono stati commessi nel 2008 nel capoluogo partenopeo. Virente è stato portato nel carcere di Secondigliano.

La storica rivalità tra Contini e Mazzarella

Bisogna ricordare che negli ultimi anni la Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) di Napoli ha acceso i fari sui clan di Napoli in lotta, ed in particolare sulle cosche dei Contini e dei Mazzarella, in contrapposizione tra loro. Pochi mesi fa altre cinque persone sono finite in manette dopo la ricostruzione di una serie di episodi criminosi avvenuti nella zona di Forcella.

Storicamente i Contini aderivano allo storico cartello della criminalità organizzata denominato Alleanza di Secondigliano, mentre dall’altro lato c’era il clan Mazzarella. Estorsioni e controllo delle piazze di droga al centro degli scontri armati.