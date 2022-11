A Torre del Greco nei pressi della caserma dei carabinieri è in corso la realizzazione di una nuova scuola: i militari hanno scoperto che la ditta impiegava lavoratori “in nero”. Sono scattati così i controlli e sono state notificate 9 sanzioni per complessivi 27mila euro. Il titolare della ditta è stato denunciato alla Procura della Repubblica.

Torre del Greco, lavoratori “in nero” costruivano una scuola a fianco alla caserma dei carabinieri: denuncia e sanzioni

I carabinieri della stazione Torre del Greco capoluogo, insieme a quelli del nucleo operativo del Gruppo tutela del lavoro di Napoli, hanno svolto un servizio di controllo ai cantieri edili della città. Proprio in un cantiere adiacente alla caserma, impegnato nella realizzazione di una scuola, i militari hanno scoperto alcune irregolarità.

Attività sospesa e sanzioni per 27mila euro

Due i lavoratori “in nero” scoperti sui 6 impiegati. L’attività è stata momentaneamente sospesa e si attende la regolarizzazione dei dipendenti per procedere con la costruzione. L’amministratore unico della ditta che ha ricevuto l’appalto è stato denunciato anche per aver non aver avviato i lavoratori alle prescritte visite mediche e alla formazione. In occasione dell’ispezione sono state notificate 9 sanzioni per complessivi 27mila euro.