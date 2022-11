I giudici avevano emesso nei suoi confronti un divieto di avvicinamento alla moglie con la quale era in fase di separazione: nonostante questo nella serata di ieri ha provato ad entrare in casa a Boscoreale passando dal balcone, perdendo l’equilibrio e volando giù dal secondo piano. E’ deceduto sul colpo Domenico Aiello di 62 anni. In casa in quel momento non c’era nessuno: dopo un primo tentativo di accedere all’abitazione con le stesse modalità al mattino, la moglie ed i figli erano andati via per paura che tornasse. Così è stato ma l’incidente non ha dato scampo al 62enne.

Boscoreale, vola giù dal balcone mentre tenta di entrare in casa dalla moglie: morto 62enne

Aiello, stando alle prime ricostruzioni, aveva provato ad entrare in casa già ieri mattina. Tutto si è svolto in via Guastafierro a Boscoreale. Era in fase di separazione dalla donna e nei confronti del 62enne la magistratura aveva emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento alla moglie. Quest’ultima era riuscita a chiamare i carabinieri che l’avevano riaccompagnato fuori. Ma ha voluto riprovarci e ieri sera, verso le 19, a Boscoreale i militari dell’Arma sono intervenuti di nuovo a via Guastafierro.

L’incidente e le indagini dei carabinieri

Qui hanno trovato il corpo di Domenico Aiello, caduto da un balcone al secondo piano del palazzo nel probabile tentativo di accedere di nuovo all’interno dell’abitazione. L’uomo è precipitato sulla tettoia del portone di ingresso condominiale decedendo sul colpo. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma per la successiva autopsia. I carabinieri della stazione di Boscoreale e della compagnia di Torre Annunziata stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica degli aventi.