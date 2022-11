Caduta di calcinacci alle Poste Italiane di Castellammare di Stabia: una donna, ferita nel crollo, si trova attualmente in ospedale per farsi medicare. L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 5 novembre 2022. I locali sono stati evacuati e sul posto sono presenti i vigili del fuoco del locale distaccamento.

Castellammare, piovono calcinacci nell’Ufficio Postale: ferita una donna

Il crollo è avvenuto presso l’Ufficio centrale delle Poste in via Plinio a Castellammare. Probabilmente a causa delle forti piogge delle ultime ore alcuni calcinacci di grosse dimensioni sono piovuti giù dalla controsoffittatura. Una donna è stata colpita dai calcinacci e per lei sono state necessarie le cure del personale dell’ospedale “San Leonardo”.

Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco che hanno evacuato l’Ufficio Postale e ricercando le esatte cause che hanno portato al crollo. I vigili stanno controllando le condizioni generali della struttura che, al momento dell’incidente, era normalmente aperta al pubblico.