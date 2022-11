Al via a Castellammare di Stabia l’iniziativa “Pranzo solidale” presso i locali della Parrocchia del Carmine. Oggi, domenica 6 novembre 2022, la cucina solidale ha sfornato i primi pasti realizzati da uno chef d’eccezione: Stefano Mazzone del Grand Hotel Quisisana di Capri. Presente alla prima giornata festiva di mensa aperta per i bisognosi il vescovo della Diocesi Sorrento-Castellammare monsignor Francesco Alfano.

Castellammare, “Pranzo solidale” nella Parrocchia del Carmine: “Nessuno si senta dimenticato”

Il pranzo solidale di Castellammare si è tenuto presso lo spazio “Don Aniello dello Ioio”. “Finalmente abbiamo dato inizio a questo progetto. – ha dichiarato il parroco don Luigi Milano – Ogni domenica vogliamo condividere il pranzo con chi è in difficoltà ed in generale con tutte le persone sole, poiché la solitudine è la vera povertà. E’ una grande gioia poter contare sulla disponibilità di più di cento volontari: chiunque può venire a dare una mano. Un’esperienza fondamentale che si concretizza in questi spazi”.

“Un momento di festa ed un grande impegno che si assume la comunità. – ha detto monsignor Francesco Alfano – Nessuno si senta dimenticato, isolato e messo da parte. E’ questo il segno che la nostra società deve lasciare. Insieme possiamo non solo fare festa ma preparare anche un futuro migliore”.

“La gioia più grande è cucinare per chi è meno fortunato”

“Oggi è una bellissima domenica per noi. – ha affermato lo chef Mazzone – Visto che abitualmente cuciniamo sempre per i ricchi, oggi la gioia più grande è cucinare per chi è meno fortunato. Questa è un’iniziativa che arricchisce noi. Invito chiunque vorrà adoperarsi a farlo come noi: con grande apertura e piacere”.