Grave incidente stradale questa mattina a Castellammare di Stabia sulla strada statale sorrentina 145 nella galleria “Privati”: due motocicli si sono scontrati e due persone sono rimaste ferite. La strada statale 145 è provvisoriamente chiusa al traffico in direzione Castellammare di Stabia a causa dell’incidente avvenuto al km 7,600.

Castellammare, scontro nella galleria “Privati”: due centauri feriti

Per cause in corso di accertamento, due motocicli sono entrati in collisione all’interno della galleria “Privati” e, nell’impatto, due persone sono rimaste ferite. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata su strade secondarie allo svincolo Villa Cimmino, e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile