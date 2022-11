Francesco Bagnaia e Ducati sono campioni del mondo. Il pilota italiano termina la gara del Gran Premio di Valencia all’ottavo posto, vincendo così la classifica piloti della MotoGP.

Bagnaia ha guidato la sua Ducati Desmosedici GP22, oggi 6 novembre, conquistando il Titolo Mondiale Piloti MotoGP 2022 (la classe principale del Motomondiale), scrivendo di fatto, insieme al Ducati Lenovo Team una pagina che rimarrà nella storia dello sport, in questo caso il motociclismo.

Si tratta, come detto, di un evento storico perché per la prima volta nella storia della MotoGP pilota e moto della stessa nazione conquistano il Titolo Mondiale.

Ma non è una vittoria unica, bensì una tripletta: Titolo Piloti, Titolo Costruttori e Titolo Team sono di colore rosso, appunto Ducati. Da annotare ancora che: il Titolo Costruttori viene vinto per il terzo anno consecutivo, mentre il Titolo Team per il secondo anno consecutivo, grazie ai piloti Francesco Bagnaia e Jack Miller.

Ducati al momento è l’unico costruttore non giapponese a conquistare un Campionato Mondiale in MotoGP: parliamo del Titolo Mondiale Piloti, che arriva solo dopo la vittoria di Casey Stoner nel 2007.

“I migliori motociclisti e moto del mondo sono italiani! @PeccoBagnaia e Ducati sono campioni del mondo. Una vittoria tutta italiana per la prima volta nella storia del motomondiale. Ora più che mai #ForzaDucati!”, scrive la casa motociclistica di Borgo Panigale.

Le dichiarazioni di Claudio Domenicali, CEO Ducati

“Attendevamo questo momento veramente da tanto. Ducati Corse ha lavorato con costanza e risolutezza per raggiungere questo incredibile traguardo che oggi ci fa scoppiare il cuore dalla gioia. Le corse sono così legate alla passione dei Ducatisti e anche il mio percorso in Ducati è cosi legato alle competizioni che oggi sono davvero molto orgoglioso. Voglio prima di tutto fare i complimenti a Pecco che ha fatto una stagione incredibile, in cui ha avuto il grande merito di crederci sempre, anche quando la rimonta sembrava impossibile. Un ringraziamento ai “tre moschettieri” Gigi, Paolo, Davide e a tutte le ragazze e i ragazzi di Ducati Corse e del Ducati Lenovo Team, che hanno lavorato a questa moto incredibile e anche alle donne e agli uomini che lavorano a Borgo Panigale e rendono possibili emozioni come queste. Il Titolo Mondiale è per loro e per tutti i Ducatisti.”

Il post ufficiale della Ducati

“Dopo una stagione record con 32 podi, 12 vittorie, 16 pole position, questo successo arriva al temine di un anno incredibile per tutti noi Ducatisti. Un successo che ci riempie di orgoglio e che parla di eccellenza ingegneristica, talento, passione e dedizione Made in Italy che conquistano il mondo. Grazie ai piloti, agli ingegneri, ai meccanici, a tutte le donne e gli uomini di Ducati Corse e del Ducati Lenovo Team, e agli appassionati che hanno tifato con noi durante questa stagione. Un grazie anche a chi ci ha accompagnato e contribuito ai successi di questa stagione: Pramac Racing, Gresini Racing MotoGP e VR46 Racing Team. Grazie anche agli sponsor, ai partner e fornitori che ci supportano e accompagnano in questa avventura”.

La Ducati ha annunciato che festeggerà la Tripletta Mondiale insieme ai Ducatisti e a tutta la città di Bologna. L’appuntamento, per il prossimo 15 dicembre, è già fissato in calendario.