Un giovane di 19 anni morto, e la sua fidanzata coetanea gravemente ferita: è il bilancio di un incidente stradale avvenuto, attorno alle ore 2,00 di questa notte, domenica 6 novembre 2022, a Striano.

Il giovane era alla guida di una Panda ma, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo finendo contro il portone di un’impresa agricola, in via Poggiomarino altezza civico 138.

Il 19enne purtroppo è morto durante il trasporto in ospedale. La salma è stata restituita ai familiari. La ragazza è ricoverata in prognosi riservata. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, per le prime cure mediche ai due giovani, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. La giovane è stata trasportata, invece, d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Sarno, dove è attualmente ricoverata.

Probabili cause dell’incidente mortale, anche le strade bagnate per la pioggia, rese scivolose dal cattivo tempo di questi giorni. Sulla vicenda indagano i carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata e quelli della stazione di Striano.

Solo le indagini delle forze dell’ordine e magari qualche immagine di video sorveglianza che i carabinieri stanno provando eventualmente ad acquisire, potranno chiarire quanto accaduto.