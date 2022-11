La Juve Stabia fa suo il derby campano a tinte gialloblu’ contro il Giugliano: la formazione stabiese mette il sigillo al match, giocato al Partenio-Lombardi di Avellino, stadio che ospita attualmente le gare interne della matricola, vincendo per 1-0 contro i cugini napoletani.

Il gol che spezza il sostanziale equilibrio della gara giunge nel primo tempo su un’autorete di Gomez, che, nel tentativo di anticipare la punta centrale Santos in area, infila maldestramente la palla nella propria porta. La Juve Stabia costruisce qualche altra occasione interessante nel primo tempo, sfruttando il molmento di ambasce del Giugliano dopo lo svantaggio, ed anche nella ripresa contiene efficacemente l’ardore dei tigrotti lanciati alla ricerca del pareggio, non disdegnando le ripartenze, specie con Pandolfi, tra i migliori della partita. La squadra di casa nel finale ha un’occasione d’oro con l’attaccante Nocciolini entrato nella ripresa, con il portiere Barosi che si supera sulla sua conclusione, dopo aver superato in velocità la difesa stabiese. Alla fine della fiera, si è trattato di un derby giocato su ritmi abbastanza veloci, aperto fino all’ultimo secondo nonché molto corretto sul piano agonistico, ma senza tuttavia eccellere per quanto concerne il tasso tecnico generale delle giocate e degli schemi tattici.

Per la Juve Stabia permangono i problemi in attacco, dove c’è da essere più cinici negli ultimi sedici metri, mentre la difesa ha retto bene contro le folate degli avanti locali. Da segnalare che questa è la prima sconfitta interna del Giugliano che ferma la sua striscia positiva dopo cinque risultati utili di fila. Per la Juve Stabia un successo rinfrancante dopo tre sconfitte ed un pari nelle ultime giornate.

Con questa vittoria la Juve Stabia raggiunge il sesto posto in classifica agganciando proprio il Giugliano a 17 punti, in un girone che vede primeggiare il caterpillar Catanzaro con 32 punti, con solo Pescara e Crotone alle calcagna , rispettivamente con 29 e 28 punti. Domenica prossima la Juve Stabia giocherà al Menti contro la Virtus Francavilla, in un match per ritornare al successo anche in casa.

La partita

La Juve Stabia, in tenuta bianca, si schiera con il 4-3-3: mister Colucci deve fare a meno di alcune pedine come Tonucci e Gerbo. In attacco Santos viene supportato da Pandolfi e D’Agostino, a centrocampo c’è Carbone al posto di Scaccabarozzi. Il Giugliano di mister Di Napoli, con casacca a strisce gialloblu’, risponde con il 3-5-2: in attacco ci sono Rizzo e l’esperto Piovaccari.

Il primo tempo

Al 5’ il Giugliano apre le danze con la prima occasione creata da Cefarano, che dal limite dell’area lascia partite un pericoloso diagonale che termina di poco a lato alla destra di Barosi. Il Giugliano replica al 9’ con De Rosa sempre con un tiro dalla distanza con palla di poco fuori. La Juve Stabia fa capolina on area avversario all’11 su azione d’angolo: nella mischia che si crea in area, i difensori del Giugliano riescono a sbrogliare con senza difficoltà. Successivamente al 14’ ci prova Ricci dal limite con tiro di un niente fuori. Al 15’ vantaggio stabiese: Pandolfi sfonda sulla corsia mancina, il centrocampista del Giugliano, Gomez, nel tentativo di anticipare l’attaccante Santos, mette sfortunatamente nella propria rete. Arriva al 28’ altra occasione gol per la Juve Stabia: cross in area per Pandolfi il cui tiro a colpo sicuro sulla sinistra viene respinto di piede dal portiere Viscovo. Al 38’ i locali provano a scuotersi e con Rizzo portano un’offensiva in casa stabiese, neutralizzata dal portiere Barosi. La Juve Stabia mantiene il predominio del gioco e conclude la prima frazione di gara in vantaggio, gestendo il ritorno di fiamma del Giugliano.

Il secondo tempo

Ad inizio ripresa al 2’ grande azione in contropiede di Pandolfi che, partendo dalla sinistra, semina la retroguardia del Giugliano, entra in area ma il suo tiro di destro viene deviato alla grande da Viscovo. Al 5’ gol annullato al Giugliano per offside netto di Gladestony. Al 12’ tiro dai 30 metri del Giugliano con Rizzo, palla di poco a lato sulla sinistra di Barosi. Mister Di Napoli inserisce forze fresche per cercare il pareggio mentre mister Colucci irrobustisce difesa e centrocampo facendo entrare Scaccabarozzi, Altobelli e Vimercati. La Juve Stabia cerca le ripartenze e al 27’ ancora con Pandolfi prova a colpire in area con un bel tiro a giro bloccato da Viscovo. Il finale di gara vede il Giugliano spingere alla ricerca del pari gettando il cuore oltre l’ostacolo. Al 44’ Nocciolo spreca una palla gol tirando alto sulla traversa, dopo assist di Piovaccari. Al 46’ e’ ancora Nocciolini che si invola centralmente su lancio da centrocampo, entra in area ma la sua conclusione viene sventata alla grande da Barosi che salva il risultato per i suoi. La Juve Stabia riesce a contenere gli assalti del Giugliano e a portare a casa un fondamentale successo.

Tabellino

GIUGLIANO (3-5-2): Viscovo 6.5; Scanagatta 5.5 Zullo C. 6 Poziello 5 (1’ st Nocciolini 5.5); Rondinella 5.5 ( 37’ st Berman sv) Gladestony 5.5 Ceparano 6 (15’ st Felippe 6) De Rosa 6 (24’ st Salvemini 6) Gomez 5 (1’ st Di Dio 6); Rizzo 6 Piovaccari 5. All. Di Napoli 5.5.

JUVE STABIA (4-3-3): Barosi 7; Maggioni 6.5 (36’ st Peluso sv) Caldore 6 Cinaglia 6 Mignanelli 6.5; Carbone 6 (7’ st Scaccabarozzi 6) Maselli 6 (18’ st Altobelli 6) Ricci 6.5; D’Agostino 6 (18’ st Vimercati 6) Santos 6 ( 36’ st Zigoni sv) Pandolfi 7. All. Colucci 6.5.

Arbitro: Centi di Terni 7. Marcatori: 15’ pt Gomez (G, aut.). Ammoniti: Carbone ( JS), Ricci (JS), Gomez (G), Barosi (JS). Note: spettatori circa 3.000. Angoli 3-5. Recupero: 0’ pt-5’ st. Note: Gara disputata al Partenio-Lombardi di Avellino vista l’indisponibilità per lavori in corso dello stadio del Giugliano.

Domenico Ferraro