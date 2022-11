Lunedì 7 novembre 2021, a partire dalle ore 16.30, presso la sezione San Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (PFTIM – Napoli), in viale Colli Aminei 2, prenderà il via il ciclo d’incontri di formazione ecumenica I lunedì di Capodimonte per l’unità dei cristiani e il dialogo 2022-23 dal titolo Fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune. Una lettura ecumenica e interreligiosa del Documento congiunto, promosso dal Consiglio Regionale delle Chiese Cristiane della Campania (CRCCC) e dalla stessa Facoltà Teologica.

Nata 6 anni fa per essere un laboratorio di dialogo e di unità, attraverso dibattiti, approfondimenti, lezioni frontali e seminari di ricerca, nella prospettiva della testimonianza comune, la rassegna I lunedì di Capodimonte torna quest’anno in una nuova veste: oltre ad essere interconfessionali attraverso la partecipazione delle Chiese delle diverse aree del cristianesimo (ortodossa, protestante e cattolica) gli incontri saranno anche interreligiosi, grazie alla partecipazione di teologi ed esponenti di spicco di altre grandi religioni (ebraismo, islam, buddismo, taoismo).

Il primo incontro in calendario, previsto appunto per lunedì prossimo, dopo i saluti del Presidente del Consiglio Regionale delle Chiese Cristiane della Campania, Padre Edoardo Scognamiglio, vedrà un dibattito a 3 voci (una ebraica, una cristiana cattolica, una cristiana dell’Esercito della salvezza) sul tema «Vedere nell’altro un fratello da sostenere e da amare». Ebraismo e religioni a confronto: un dialogo da approfondire, con la partecipazione del dottor Cesare Moscati, Rabbino Capo della Comunità ebraica di Napoli, di sua eccellenza monsignor Gaetano Castello, vescovo delegato della Conferenza Episcopale Campana per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso, e del maggiore Lidia Bruno dell’Esercito della Salvezza di Napoli, moderati dal professor Michele Giustiniano, teologo specializzato in ecumenismo e dialogo interreligioso, giornalista responsabile dell’ufficio stampa della PFTIM.

La partecipazione ai lunedì di Capodimonte, aperta a tutti e totalmente gratuita, è valida ai fini dell’aggiornamento professionale di tutto il personale docente della scuola italiana di ogni ordine e grado. Il ciclo d’incontri formativi, infatti, è riconosciuto a tutti gli effetti dal MIUR ed è presente sulla piattaforma S.O.F.I.A. contrassegnato dal codice identificativo 75125.

I lunedì di Capodimonte avranno luogo dalle 16.30 alle 18.30, fino al giorno 15 maggio 2022, con regolare cadenza mensile, ad eccezione dei mesi di gennaio e aprile.