Gli effetti del lockdown causato dalla pandemia da Covid-19, virus che ancora circola tra di noi, si fanno sentire ancora soprattutto nel settore dell’automotive.

Nel periodo della chiusura totale il principale problema era il reperimento di chip e di semiconduttori, elementi indispensabili per la produzione di vetture basate ormai quasi interamente sulla tecnologia.

Oggi il mercato automotive è in graduale ripresa, ma la crisi di chip e di semiconduttori ha comunque rallentato o in alcuni casi addirittura bloccato la produzione di auto.

Le stesse case automobilistiche hanno dovuto rivedere le loro strategie di base, stravolgendo completamente i processi di distribuzione e di produzione dei veicoli.

Senza le necessarie componenti infatti non è possibile assemblare, né tanto meno produrre auto nuove.

Tutto questo ha portato ad una serie di criticità evidenti, a partire dall’aumento dei prezzi delle stesse vetture proprio per la difficoltà della loro reperibilità e produzione.

Un altro aspetto da considerare è il fatto che gli automobilisti sono limitati nelle loro scelte. Sono infatti costretti ad acquistare non tanto l’auto desiderata, quanto piuttosto quella presente e disponibile nella concessionaria.

Fare un investimento importante per acquistare qualcosa che non rientra nelle proprie preferenze non è certo il massimo.

Inoltre un altro aspetto critico è il ritardo della consegna. Possono passare anche diversi mesi prima che l’auto acquistata sia effettivamente disponibile, cosa che non farà certo piacere a chi ha urgenza immediata di una vettura per spostarsi.

Questa situazione ha fatto sì che gli automobilisti in questo particolare momento storico rivolgessero le loro attenzioni verso un altro mercato, cioè quello delle auto usate.

I vantaggi sono tanti, a partire dai prezzi che sono decisamente più contenuti.

Aumenta in modo considerevole la disponibilità di vetture, quindi è possibile acquistare il veicolo desiderato anche se di seconda mano.

L’unico ostacolo potrebbe essere rappresentato dall’usura dell’auto e dall’impossibilità di verificare lo stato di conservazione dei componenti principali.

Proprio per questo motivo i concessionari dovrebbero rassicurare i clienti sulla bontà dell’acquisto e sul perfetto stato di conservazione dell’auto.

Come? Avvalendosi di strumentazioni tecnologiche e all’avanguardia come quelle fornite dal sito www.4dealer.it che tramite un software dotato di un algoritmo proprietario è in grado di stimare il grado di usura dell’auto usata, il suo storico e la futuribilità dei pezzi.

For Dealer, marchio riconosciuto nel mondo delle auto usate, offre il suo innovativo servizio a rivenditori e concessionari che vogliono fornire un’ulteriore certificazione ai loro veicoli, ottenuta e garantita da metodologie innovative e all’avanguardia.

I clienti finali vengono così rassicurati e hanno la certezza che stanno facendo un buon investimento, acquistando un’auto usata ma capace di offrire a lungo ottime prestazioni grazie a quello che può essere considerato un vero e proprio certificato di garanzia sull’usato.